Dzidzio удивил новым образом (ФОТО)

Однако есть те, кто предпочитает придерживаться одного стиля и делать акцент на творчестве, а не на новых прическах. К такой категории знаменитостей определенно можно отнести Dzidzio. Едва ли кто-то помнит этого артиста без густой бороды, очков и ярких костюмов. Однако на днях он решил предстать перед поклонниками без всех этих неотъемлемых элементов его образа.





Dzidzio опубликовал в Instagram фото, на котором действительно выглядит необычно. Без очков, с коротко подстриженной бородой - судя по всему, ему и самому непривычно видеть себя таким. По словам артиста в комментарии, он всего лишь короче обычного остриг бороду, а подписчикам очень понравилось!











