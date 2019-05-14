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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 мая 19, 18:41
Dzidzio удивил новым образом (ФОТО)
DZIDZIO
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Большинство звезд регулярно экспериментируют со своей внешностью, имиджем для того, чтобы оставаться интересными своим поклонникам.
Однако есть те, кто предпочитает придерживаться одного стиля и делать акцент на творчестве, а не на новых прическах. К такой категории знаменитостей определенно можно отнести Dzidzio. Едва ли кто-то помнит этого артиста без густой бороды, очков и ярких костюмов. Однако на днях он решил предстать перед поклонниками без всех этих неотъемлемых элементов его образа.

Dzidzio опубликовал в Instagram фото, на котором действительно выглядит необычно. Без очков, с коротко подстриженной бородой - судя по всему, ему и самому непривычно видеть себя таким. По словам артиста в комментарии, он всего лишь короче обычного остриг бороду, а подписчикам очень понравилось!



Источник: https://kinoafisha.ua/
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