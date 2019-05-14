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13 мая 19, 18:43
Вера Брежнева ответила на слухи о разводе с Меладзе
Вера Брежнева
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Популярная певица Вера Брежнева ответила на слухи вокруг ее развода с супругом Константином Меладзе.
Артистка призналась, что она живет в счастливом браке и призвала поклонников побольше верить фактам, а не вымыслам. Об этом она заявила в своей публикации в Instagram.

Исполнительница Вера Брежнева жестко ответила хейтерам и журналистам на то, что она якобы не поздравила своего супруга с днем рождения.

"Сегодня друзья прислали пару статей на тему, что я не поздравила мужа с Днем рождения в Instagram.... И хочется спросить, люди, вы реально думаете, что я должна мужчину, с которым живу, поздравить здесь?? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья - это фото в соцсетях ??)) Или думаете все, что вы видите в Instagram - это правда??" - пристыдила поклонников певица.

Она также рассказала, как на самом деле провела день рождения своего мужа.

"Я сегодня провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично. #СДнемРожденияГений. Вот мы с Константином Меладзе смотрим на все это и желаем вам любви реальной, а не виртуальной", - подытожила артистка.

Источник: https://kinoafisha.ua
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