Ольга Сумская опубликовала фото с дочками

И если старшая дочь Ольги Сумской, Антонина, живет и работает в России, то с младшей, 17-летней Анной, актриса видится постоянно. Отметим, младшая дочь Ольги Сумской родилась в браке с актером Виталием Борисюком. На этот раз девушки собрались все вместе для фотосессии.





"Творчий, яскравий день разом з доцями!Мої чарівні Тоня і Аня. Зйомка для улюбленого журналу! Вже скоро!", – подписала фото Ольга.





"Какие красавицы", "Вот это гены!", "Как похожи", "Дочки – красотки", – пишут поклонники Ольги в комментариях.



















