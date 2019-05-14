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13 мая 19, 18:46
Ольга Сумская опубликовала фото с дочками
Ольга Сумская
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52-летняя украинская актриса театра и кино Ольга Сумская регулярно публикует фото со съемок. Однако, судя по ее странице в Instagram, артистка часто проводит время со своими детьми.
И если старшая дочь Ольги Сумской, Антонина, живет и работает в России, то с младшей, 17-летней Анной, актриса видится постоянно. Отметим, младшая дочь Ольги Сумской родилась в браке с актером Виталием Борисюком. На этот раз девушки собрались все вместе для фотосессии.

"Творчий, яскравий день разом з доцями!Мої чарівні Тоня і Аня. Зйомка для улюбленого журналу! Вже скоро!", – подписала фото Ольга.

"Какие красавицы", "Вот это гены!", "Как похожи", "Дочки – красотки", – пишут поклонники Ольги в комментариях.





Источник: https://kinoafisha.ua
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