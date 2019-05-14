Бритни Спирс сделала резонансное заявление в суде

Во время судебного заседания артистка рассказала, что на самом деле она не добровольно находилась в психиатрической клинике, а ее силой там держали.





Как сообщил инсайдер TMZ, заседание состоялось в пятницу, 10 мая. Рассмотрение дела Бритни Спирс проходило в закрытом режиме, поскольку служители Фемиды учли состояние психологического здоровья звезды. При этом истцом была сама артистка, которая обратилась к представителям одного из судов Лос-Анджелеса с просьбой лишить его отца опекунства над ней.





В 2008 году, у Бритни Спирс случился нервный срыв, потому местный суд принял решение передать опекунство над певицей ее отцу Джейми. Именно мужчина может распоряжаться счетами звезды и отвечает за ее лечение.





По информации источников таблоида, во время заседания 37-летняя Бритни изменила свои показания. Она убеждала судей, что ее отец Джейми Спирс, упрятал ее в клинику без всякого согласия. Кроме этого, в больнице он заставлял артистку принимать наркотические препараты.





Резонансное заявление Бритни подтвердил адвокат, которого наняла ее мать, и сама Линн Спирс. Ранее она публично заявляла, что делала все возможное, чтобы узнать причину пребывания дочери в психиатрической клинике, однако ответа так и не получила. В своем судебном иске Линн требовала предоставить ей детали, касающиеся опеки над дочерью, которая длится 11 лет. В конце дела женщина надеется получить юридические права, чтобы влиять на решения своего экс-возлюбленного Джейми Спирса в вопросах, касающихся Бритни.





Однако судьи решили не спешить с решением. Они пока детально рассматривают дело и назначили Бритни Спирс психиатрическую экспертизу. И это неудивительно: зал суда артистка покинула босиком.



