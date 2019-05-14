Арнольд Шварценеггер со старшим сыном снялся в фотосессии

Несмотря на то, что брак американского культуриста и актера Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер завершился разводом спустя почти 20 лет совместной жизни, детям удалось простить своего непутевого отца.





Старшему сыну Арнольда — Патрику уже 25 лет. И в свои годы он уже активно снимается в кино, исполняя не только эпизодические, но и главные роли. Также Патрик любит спорт. Тренажерный зал в его расписании обязательный пункт.





Часто он видится и с отцом. Недавно они вместе приняли участие в фотосессии и уже есть снимки. Об этом написал немецкий GQ и в западных СМИ уже активно обсуждают на сколько Партик похож на своего отца Арни.





На свежей съемке они несколько раз переодевались, так как на кадрах они то в джинсах и белых майках, то в джинсовой одежде и пиджаках.





Но на всех фото они с шляпами, которые напоминают ковбойские. Также у сына и отца на лице щетина - видно, что к фотосессии они готовились как минимум неделю.



















