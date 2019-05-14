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14 мая 19, 12:22
Арнольд Шварценеггер со старшим сыном снялся в фотосессии
Арнольд Шварценеггер
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Патрик — самый старший сын голливудского атлета. Парень — точная копия своего отца не только во внешности, но и по характеру.
Несмотря на то, что брак американского культуриста и актера Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер завершился разводом спустя почти 20 лет совместной жизни, детям удалось простить своего непутевого отца.

Старшему сыну Арнольда — Патрику уже 25 лет. И в свои годы он уже активно снимается в кино, исполняя не только эпизодические, но и главные роли. Также Патрик любит спорт. Тренажерный зал в его расписании обязательный пункт.

Часто он видится и с отцом. Недавно они вместе приняли участие в фотосессии и уже есть снимки. Об этом написал немецкий GQ и в западных СМИ уже активно обсуждают на сколько Партик похож на своего отца Арни.

На свежей съемке они несколько раз переодевались, так как на кадрах они то в джинсах и белых майках, то в джинсовой одежде и пиджаках.

Но на всех фото они с шляпами, которые напоминают ковбойские. Также у сына и отца на лице щетина - видно, что к фотосессии они готовились как минимум неделю.





Источник: https://kinoafisha.ua
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