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14 мая 19, 12:29
СМИ: Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались
Брэдли Купер и Ирина Шейк
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Отношения возлюбленных длились четыре года.
Голливудский актёр Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк расстались.

По крайней мере, об этом сообщает издание MTO News со ссылкой на близкого друга пары.

Они не вместе, и заявление об их расставании неизбежно
говорит инсайдер.

По словам источника, к расставанию пары непричастна певица и актриса Леди Гага, с которой Купер снялся в фильме "Звезда родилась". В мюзикле они сыграли возлюбленных, да настолько правдоподобно, что им тут же приписали роман (ещё бы, посмотри их совместное выступление на церемонии вручения премии Оскар-2019). К тому же, недавно Леди Гага разорвала помолвку с Кристианом Карино.

Друг Купера и Шейк утверждает, что кризис в их отношениях назрел давно, и теперь остаётся лишь ждать, когда они официально объявят о разрыве. Пока что звёзды не дают никаких комментариев по этому поводу.

Отметим, что Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться в апреле 2015. Весной 2017-го у пары родилась дочь Лея. Свадьбу они так и не сыграли.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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