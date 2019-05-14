СМИ: Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались

Голливудский актёр Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк расстались.





По крайней мере, об этом сообщает издание MTO News со ссылкой на близкого друга пары.





Они не вместе, и заявление об их расставании неизбежно

говорит инсайдер.





По словам источника, к расставанию пары непричастна певица и актриса Леди Гага, с которой Купер снялся в фильме "Звезда родилась". В мюзикле они сыграли возлюбленных, да настолько правдоподобно, что им тут же приписали роман (ещё бы, посмотри их совместное выступление на церемонии вручения премии Оскар-2019). К тому же, недавно Леди Гага разорвала помолвку с Кристианом Карино.





Друг Купера и Шейк утверждает, что кризис в их отношениях назрел давно, и теперь остаётся лишь ждать, когда они официально объявят о разрыве. Пока что звёзды не дают никаких комментариев по этому поводу.





Отметим, что Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться в апреле 2015. Весной 2017-го у пары родилась дочь Лея. Свадьбу они так и не сыграли.



