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14 мая 19, 12:32
Камалия стала жертвой воров в Риме
Камалия
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Камалия о краже: "Мы сообщили в полицию, но она была бесполезна".
Украинская певица Камалия, супруга миллиардера Мохаммада Захура, которая ранее получила престижную награду в Австрии, попала в неприятную ситуацию в Риме - у нее украли рюкзак со всеми документами.

Мы сообщили в полицию, но она была бесполезна. Мне показалось, что они вообще были частью всего этого фарса... Даже не удосужились пройти на место преступления! Просто дали нам справку, подтверждающую, что произошла кража, и без стыда заявили, чтобы мы их просто так не тревожили
рассказала она на своей странице в Instagram.

По словам Камалии, на следующий день им все же удалось получить свои документы.

Низкий поклон и уважение работникам украинского посольства, которые выдали мне мой экстренный (действительный для возвращения домой) паспорт за 30 минут. Захуру и детям повезло меньше, им пришлось посетить британское посольство раза три", - пишет знаменитость.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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