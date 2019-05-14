Камалия стала жертвой воров в Риме

Украинская певица Камалия, супруга миллиардера Мохаммада Захура, которая ранее получила престижную награду в Австрии, попала в неприятную ситуацию в Риме - у нее украли рюкзак со всеми документами.





Мы сообщили в полицию, но она была бесполезна. Мне показалось, что они вообще были частью всего этого фарса... Даже не удосужились пройти на место преступления! Просто дали нам справку, подтверждающую, что произошла кража, и без стыда заявили, чтобы мы их просто так не тревожили

рассказала она на своей странице в Instagram.





По словам Камалии, на следующий день им все же удалось получить свои документы.





Низкий поклон и уважение работникам украинского посольства, которые выдали мне мой экстренный (действительный для возвращения домой) паспорт за 30 минут. Захуру и детям повезло меньше, им пришлось посетить британское посольство раза три", - пишет знаменитость.



