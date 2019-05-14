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Шоу-бизнес
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14 мая 19, 12:40
Интересные подробности рождения первенца Меган Маркл
принц Гарри и Меган Маркл
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Меган Маркл и принц Гарри стали родителями сына.
6 мая в королевской семье произошло пополнение. Меган Маркл родила сына. Появление первенца герцогов Сассекских было ожидаемым событием во всем мире. Однако новость о рождении малыша стала сюрпризом, ведь публика полагала, что Меган Маркл и принц Гарри не будут афишировать рождение ребенка в тот же день.

Сразу после появления на свет сына принц Гарри дал первый комментарий и не мог сдержать счастья. Рождение внука прокомментировал принц Чарльз, который признался, что счастлив узнать такую новость и мечтает скорее увидеть малыша. Отец Меган Маркл Томас тоже не смог сдержать эмоций и заявил, что гордится своим внуком, который родился в королевской семье.



Отметить рождение первенца Меган Маркл и принца Гарри собрались многие британцы. Они вышли на улицы Лондона в причудливых нарядах, обернувшись во флаг своей страны. Люди пили шампанское, держали плакаты с надписью "Это мальчик!" и просто веселились на улицах.

Однако имя ребенка и его лицо королевская семья решила представить публике несколько позже – 8 мая. Меган Маркл и принц Гарри с сыном позировали фотографам в Виндзорском замке.

Сын герцогов Сассекских – первый ребенок в королевской семье Великобритании, который является представителем двух рас. Меган Маркл – наполовину афроамериканка – по матери. Со стороны отца у герцогини голландские и ирландские корни.

Спустя несколько часов после публичного приветствия первенца принца Гарри и Меган Маркл, стало известно его имя. Герцоги Сассекские назвали сына Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор (Archie Harrison Mountbatten-Windsor).

Малыш Арчи является седьмым в очереди на британский престол – после деда принца Чарльза, дяди принца Уильяма, двоюродных братьев принцев Джорджа и Луи, сестры Шарлотты и отца принца Гарри.




Источник: https://www.segodnya.ua
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