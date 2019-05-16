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16 мая 19, 12:34
Тина Кунаки впервые после родов вышла в свет (ФОТО)
Тина Кунаки
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Молодую маму заметили на набережной Круазет, неподалеку от места проведения Каннского кинофестиваля, открытие которого состоялось 14 мая.
22-летняя жена французского актера Венсана Касселя, Тина Кунаки в апреле 2019 года впервые стала мамой. Модель родила дочь Амазони экс-супругу Моники Беллуччи и после родов впервые попала в объективы папарацци на прогулке в Каннах во вторник, 14 мая.

Для выхода Кунаки надела длинную свободную платье с цветочным принтом, которую дополнила черными сапогами на шнуровке и сумкой из коллекции Prada.





Также Тина была без макияжа, продемонстрировав уставшее, но одновременно счастливое лицо.

Поклонники ожидают совместного выхода Тины Кунаки и Венсана Касселя на Каннском кинофестивале. 

Источник: https://telegraf.com.ua
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