Тина Кунаки впервые после родов вышла в свет (ФОТО)

22-летняя жена французского актера Венсана Касселя, Тина Кунаки в апреле 2019 года впервые стала мамой. Модель родила дочь Амазони экс-супругу Моники Беллуччи и после родов впервые попала в объективы папарацци на прогулке в Каннах во вторник, 14 мая.





Для выхода Кунаки надела длинную свободную платье с цветочным принтом, которую дополнила черными сапогами на шнуровке и сумкой из коллекции Prada.





















Также Тина была без макияжа, продемонстрировав уставшее, но одновременно счастливое лицо.





Поклонники ожидают совместного выхода Тины Кунаки и Венсана Касселя на Каннском кинофестивале.



