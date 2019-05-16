Юрий Горбунов показал подросшего сыночка (ФОТО)

Украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов прогулялся с малышом Иваном в Киевском парке.





Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов считаются одной из самых образцовых пар украинского шоу бизнеса. Супруги воспитывают сына Ивана, которому в этом году исполнился уже год. В последнее время публика заметила, что у Кати округлился животик и есть вероятность того, что она беременна вновь. Официальных комментариев касательно своего положения телезвезда не делала. Но в Сети уже вовсю рассуждают о том, когда и кого родит Осадчая.





Папа и ребенок сфотографированы в одном из киевских парков. К сожалению, как и на остальных совместных снимках, на фото нельзя разглядеть лицо мальчика. Зато можно заметить, что с последнего фото он заметно подрос.













"Немає кращих вечорів, ніж з найріднішими на свіжому повітрі!" — написал под фото телеведущий.





Подписчики принялись обсуждать новую публикацию Горбунова: "Прогулка в парку коло вулиці Сас. Знайомі місця. прогулянка сина і батька. Це чудово", "Так вырос быстро Ваш сынуля!", "Мужики вышли на прогулку!".



