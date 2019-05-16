Олег Винник похвастался идеальной фигурой (ФОТО)

Певец Олег Винник имеет многомиллионную армию поклонниц и собирает стадионы по всей Украине. Чтобы оставаться в отличной физической форме, звезда правильно питается и занимается спортом.





"Чудес нет. Просто мы должны понимать, что и сколько едим. Это очень важно. Раньше я не думал об этом, и я знаю, что 99% людей об этом тоже не задумываются. Даже, если ты съешь утром черного хлеба с маслом, это нормально. Масло, кстати — это не так плохо. Это даже хорошо. А вот если перед сном хлеба белого наесться или макарон, например, это откладывается в "булочки", — делится Олег Винник.





















Артист рассказал, что в последнее время ест все понемногу, но совершенно не набирает лишний вес.





"Я держу 80 кг. Обычно для того, чтобы держаться, нужно спортом заниматься. Привык к спорту — и все в мышцах, жира нет", — говорит артист.



