Украинская телеведущая отправилась на Евровидение 2019

Катя Осадчая покинула Киев и отправилась в Тель-Авив на Евровидение 2019.





Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов считаются одной из самых образцовых пар украинского шоу бизнеса. Супруги воспитывают сына Ивана, которому в этом году исполнился уже год. В последнее время публика заметила, что у Кати округлился животик и есть вероятность того, что она беременна вновь. Официальных комментариев касательно своего положения телезвезда не делала. Но в Сети уже вовсю рассуждают о том, когда и кого родит Осадчая.





На фото она запечатлена в солнечном Тель-Авиве вместе с Веркой Сердючкой и ее командой. Так, очевидно, телезвезда отправилась в путешествие в Израиль из-за международного конкурса Евровидение 2019.





















"За Євробрачення з Веркою Сердючкою. Чекаємо на яскравий виступ у фіналі Евробачення", — написала под фото телезвезда.





Поклонники принялись комментировать новый снимок Осадчей: "Аааа любимая наша Верка Сердючка! Класс", "Наконец-то хоть кто-то нормальный!", "Надо было сердючку на Евровидение отправить опять", "Сердючка Красава! Чекаємо виступу!".



