Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской

- Хочу пожелать, чтобы она не прислушивалась к советам политтехнологов и какиких-то протоколистов и делала то, к чему у нее лежит душа., когда она видит, что не может не делат чего-то полезного для общества. Только с такими эмоциями можно достичь хороших результатов, - заявила супруга президента.

Марина Порошенко призналась, что после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского ее семья хотела бы отправиться в долгожданный отпуск.

- Я мечтаю о том, чтобы поехать в отпуск и отдохнуть в семейном кругу. Но получится или нет - будет видно, - сказала Порошенко.

Супруга главы государства также призналась, что президент дарит ей цветы только на праздники - годовщину свадьбы и дни рождения.

- Я и не ожидаю от него цветов. Я больше ценю цветы, которые растут в земле. Заниматься садом - это мое увлечение, - призналась первая леди.

Раскрыла Марина Порошенко и секрет гармоничных отношений. По ее мнению, не нужно думать, что любимый человек тебе что-то должен.

Петр и Марина Порошенко женаты 35 лет. В браке родились четверо детей - сыны Алексей и Михаил и дочери Евгения и Александра. Первая леди является главой Украинского культурного фонда., который занимается национально-культурными проектами.

Елена Зеленская официально вступит в должность первой леди 20 мая. Именно за эту дату проголосовала Верховная Рада. Дату 19 мая, на которой наставил Зеленский не одобрили, так как это день памяти жертв политических репрессий (третье воскресенье мая).