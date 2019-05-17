Настя Каменских рассказала о предстоящей свадьбе

Украинская певица Настя Каменских высказалась о предстоящей свадьбе. Артистка косвенно подтвердила в передаче Зірковій шлях, что ее супругом станет Потап. Однако прямо об этом говорить она не стала.





"Я говорю о своей жизни личной настолько, насколько я хочу, чтобы об этом знали. С Алексеем у нас очень классный получился тандем. Сначала мы создали группу, которая стала очень успешной. Затем, даже когда мы поставили дуэт на паузу, мы продолжили создавать", - отметила она.





Артистка рассказала, что все ответы на волнующие вопросы люди могут найти в ее последней песне Обіцяю.





"Там такие слова еще непростые. Такие слова, как посвящение человеку, которому я обещаю, что я буду всегда с тобой, поддерживать тебя", - сказала Настя.





Подытожила она тем, что заявила о нежелании видеть на свадьбе журналистов. Она отметила, что эта церемония для нее - "интимный момент".





"Я бы не хотела видеть журналистов. Это, мне кажется, как когда женщина рожает, ты не хочешь там снять этот момент, когда головка там вылезает",- добавила она.



