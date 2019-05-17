Внезапно умерла модель Playboy

Модель и суперзвезда рестлинга Эшли Массаро была найдена в бессознательном состоянии у себя дома на Лонг-Айленде. Женщину срочно доставили в больницу, где некоторое время спустя врачи констатировали ее смерть.





Причины смерти пока не раскрываются. Но отмечается, что она не связана с криминалом.





Стоит отметить, у 39-летней модели осталась 19-летняя дочь Алексис.









К слову, еще в январе этого года в соцсети Массаро появился странный пост, как будто она предсказала свою смерть.













"Те, кто умерли вчера, имели планы на это утро. И те, кто умер в это утро, были планы на вечер. Не принимайте жизнь как данность. В одно мгновение все может измениться. Поэтому чаще прощайте и любите всем сердцем. У вас может больше никогда не быть шанса", - писала в Instagram знаменитость.





Массаро дебютировала в рестлинге как участница конкурса талантов "WWE Поиск Див 2005", в котором стала победительницей. Ее популярность стремительно росла. В апреле 2007 года Эшли появилась на обложке журнала Playboy. Она закончила карьеру рестлера в 2008 году, когда ее дочь тяжело заболела.











