Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.51
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.42
USD
26.35
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 мая 19, 15:40
Внезапно умерла модель Playboy
Эшли Массаро
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Американская модель и звезда Playboy Эшли Массаро умерла в возрасте 39 лет.
Модель и суперзвезда рестлинга Эшли Массаро была найдена в бессознательном состоянии у себя дома на Лонг-Айленде. Женщину срочно доставили в больницу, где некоторое время спустя врачи констатировали ее смерть.

Причины смерти пока не раскрываются. Но отмечается, что она не связана с криминалом.

Стоит отметить, у 39-летней модели осталась 19-летняя дочь Алексис. 


К слову, еще в январе этого года в соцсети Массаро появился странный пост, как будто она предсказала свою смерть. 



"Те, кто умерли вчера, имели планы на это утро. И те, кто умер в это утро, были планы на вечер. Не принимайте жизнь как данность. В одно мгновение все может измениться. Поэтому чаще прощайте и любите всем сердцем. У вас может больше никогда не быть шанса", - писала в Instagram знаменитость.

Массаро дебютировала в рестлинге как участница конкурса талантов "WWE Поиск Див 2005", в котором стала победительницей. Ее популярность стремительно росла. В апреле 2007 года Эшли появилась на обложке журнала Playboy. Она закончила карьеру рестлера в 2008 году, когда ее дочь тяжело заболела.



Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Знаменитая Ивана Чаббак в Киеве дала мастер-класс. ФОТО
ДиКаприо посетил футбольный матч с 21-летней моделью
Fashion Awards 2018: названо имя лучшей модели этого года
Умер звезда ''Кривого зеркала'' и ''Аншлага'' Лучшие ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Пэрис Хилтон в очередной раз публично оскорбила Линдси Лохан
noimageПринц Гарри поведал о сложностях отцовства
noimageСелена Гомес о биче нового поколения
noimageЕва Лонгория приехала в Канны с 11-месячным сыном
noimageНастя Каменских рассказала о предстоящей свадьбе
Лента новостей