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17 мая 19, 15:57
Селена Гомес о биче нового поколения
Селена Гомес
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Селена Гомес поделилась своей позицией по поводу социальных сетей.
В этом году Селена Гомес потеряла статус самой популярной звезды в Instagram, уступив первенство другой певице - Ариане Гранде. Хотя знаменитости с миллионами подписчиков зарабатывают большие деньги благодаря рекламным постам и контрактам с модными брендами, Гомес осознает опасность социальных сетей.

"Я бы сказала, что социальные сети - это бич моего поколения. Меня действительно пугает то, как уязвимы молодые девушки и парни. Это опасно, ведь они не всегда получают достоверную информацию. А обеспечить кибербезопасность сейчас практически невозможно", - рассудила звезда.

Ей и самой не раз приходилось сталкиваться с хейтерами и неадекватными пользователями в Instagram, отчего она брала перерыв и уходила из социальных сетей.

Селена призналась, что рада иметь такую обширную площадку, но теперь обстоятельно подходит к тому, что публиковать и когда.

"Я не выкладываю множества бессмысленных фотографий. Что меня по-настоящему пугает, так это встречать девушек на мероприятиях и видеть, насколько они опустошены. Им приходится иметь дело с буллингом, им не дают права голоса. Нужно быть осторожнее и ограничивать времяпрепровождение в социальных сетях", - поделилась своим мнением Гомес.

Источник: https://telegraf.com.ua
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