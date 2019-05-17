Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.51
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.42
USD
26.35
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 мая 19, 15:59
Принц Гарри поведал о сложностях отцовства
принц Гарри
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На днях новоиспеченный папаша принц Гарри заговорил об отцовстве во время своего визита в детскую больницу в Оксфорде.
6 мая произошло одно из самых ожидаемых событий среди поклонников британской королевской семьи: принц Гарри и его очаровательная жена Меган Маркл стали впервые родителями. У пары родился мальчик Арчи-Харрисон.

Муж Меган Маркл признался, что теперь он не представляет свою жизнь без малыша.

"Гарри сказал, что привыкает к ребенку и к тому, как Арчи вписывается в семейную жизнь. Гарри спросил меня, как у нас проходил "период капризов", который у большинства детей длится первые десять недель. Он сказал, что они с Меган уже привыкли к Арчи настолько, что он уже не представляет, как раньше жил без него", – рассказала журналистам мать одного из детей в больнице.

Добавим, что принц Гарри был вместе с женой во время родов. А после рождения он вышел к журналистам, сообщив, что мама и малыш здоровы и это был его самый замечательный опыт в жизни.

"Это самый удивительный опыт, который у меня когда-либо был в жизни! Как любая женщина рожает – это вне понимания", – добавил внук британской королевы Елизаветы II.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Меган и Гарри решили, кто станет крестными для их ребенка
В королевской семье разгорелся еще один скандал
Редактор американского Vogue рассказала о Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл установили рекорд Гиннесса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Пэрис Хилтон в очередной раз публично оскорбила Линдси Лохан
noimageСелена Гомес о биче нового поколения
noimageЕва Лонгория приехала в Канны с 11-месячным сыном
noimageВнезапно умерла модель Playboy
noimageНастя Каменских рассказала о предстоящей свадьбе
Лента новостей