Принц Гарри поведал о сложностях отцовства

6 мая произошло одно из самых ожидаемых событий среди поклонников британской королевской семьи: принц Гарри и его очаровательная жена Меган Маркл стали впервые родителями. У пары родился мальчик Арчи-Харрисон.





Муж Меган Маркл признался, что теперь он не представляет свою жизнь без малыша.





"Гарри сказал, что привыкает к ребенку и к тому, как Арчи вписывается в семейную жизнь. Гарри спросил меня, как у нас проходил "период капризов", который у большинства детей длится первые десять недель. Он сказал, что они с Меган уже привыкли к Арчи настолько, что он уже не представляет, как раньше жил без него", – рассказала журналистам мать одного из детей в больнице.





Добавим, что принц Гарри был вместе с женой во время родов. А после рождения он вышел к журналистам, сообщив, что мама и малыш здоровы и это был его самый замечательный опыт в жизни.





"Это самый удивительный опыт, который у меня когда-либо был в жизни! Как любая женщина рожает – это вне понимания", – добавил внук британской королевы Елизаветы II.



