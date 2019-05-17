Пэрис Хилтон в очередной раз публично оскорбила Линдси Лохан

На днях знаменитость вместе со своей сестрой Ники посетила шоу Watch What Happens Live, где ведущий попросил ее назвать три положительных качества Лохан. Пэрис задумалась и начала перечислять.





"Ну, она определенно выходит за рамки, жалкая и убогая", - ответила Хилтон, чем изрядно удивила как ведущего, так и зрителей.





А когда ведущий спросил, дружила ли она с Линдси по-настоящему, знаменитость ответила, что никогда ей не доверяла.





"Она никогда не была человеком, которому я действительно доверяла. Мне нравится быть рядом с хорошими людьми, от которых исходит позитивная энергия", - отметила Хилтон.





Отметим, что ранее звезды шоу-бизнеса были лучшими подругами. Их отношения испортились из-за того, что Линдси попыталась увести у Пэрис мужчину.





Вражда девушек с того времени не прекращается и время от времени они оскорбляют друг друга. Так, летом 2018 года Хилтон назвала Лохан "патологической лгуньей".



