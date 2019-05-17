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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 мая 19, 16:29
Пэрис Хилтон в очередной раз публично оскорбила Линдси Лохан
Пэрис Хилтон и Линдси Лохан
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Известная американская светская львица Пэрис Хилтон, которая недавно рассталась с женихом Крисом Зилкой,в очередной раз публично оскорбила свою экс-подругу Линдси Лохан.
На днях знаменитость вместе со своей сестрой Ники посетила шоу Watch What Happens Live, где ведущий попросил ее назвать три положительных качества Лохан. Пэрис задумалась и начала перечислять.

"Ну, она определенно выходит за рамки, жалкая и убогая", - ответила Хилтон, чем изрядно удивила как ведущего, так и зрителей.

А когда ведущий спросил, дружила ли она с Линдси по-настоящему, знаменитость ответила, что никогда ей не доверяла.

"Она никогда не была человеком, которому я действительно доверяла. Мне нравится быть рядом с хорошими людьми, от которых исходит позитивная энергия", - отметила Хилтон.

Отметим, что ранее звезды шоу-бизнеса были лучшими подругами. Их отношения испортились из-за того, что Линдси попыталась увести у Пэрис мужчину. 

Вражда девушек с того времени не прекращается и время от времени они оскорбляют друг друга. Так, летом 2018 года Хилтон назвала Лохан "патологической лгуньей".

Источник: https://kinoafisha.ua
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