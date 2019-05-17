Мерьем Узерли выбрала очень "горячее" платье (ФОТО)

Для красной дорожки знаменитость выбрала очень горячее платье.





35-летняя Мерьем Узерли смогла произвести впечатление на всех папарацци и гостей Каннского кинофестиваля. Для появления на красной дорожке и позирования перед сотнями камер она выбрала "голое" платье от Esthere Maryline World.





Фотографии со своего горячего выхода на красной дорожке Каннского кинофестиваля знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.





Звезда "Великолепного века" решила покорять Францию своими длинными ногами и пышными ягодицами, поэтому надела платье из полупрозрачной ткани. Серебристое платье, расшитое небольшим количеством пайеток и мелкими камнями, с обнаженными плечами выглядело довольно изысканно. Однако стоило Узерли повернуться спиной к папарацци, как в кадр сразу попасть ее обнаженные ягодицы, которые виднелись из-под платья.











