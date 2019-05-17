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Новости Шоу-Бизнеса
17 мая 19, 17:41
Семейное фото Джулии Робертс
Джулия Робертс
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Несмотря на то, что в прошлом году Джулия Робертс таки завела личную страницу в Instagram, соцсеть актриса использует больше для работы.
Там знаменитость публикует фотографии со съемок, выходы на красную дорожку, делится своим мнением... А вот личных фото с мужем и детьми в Instagram Джулии практически нет. Впрочем, это решение Робертс поддерживает и ее супруг Дэниэл Модер.

Однако на днях мужчина все-таки решил сделать исключение и опубликовал редкий семейный снимок. На фотографии запечатлена вся их большая семья: 14-летние двойняшки Хэзел и Финнеас, 11-летний Генри, 51-летняя Джулия Робертс и сам глава семейства, 50-летний Дэниэл Модер.

"Симпатичная мамочка — в центре. Мы так любим тебя", - подписал кадр Дэниэл.



Источник: https://kinoafisha.ua
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