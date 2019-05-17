Семейное фото Джулии Робертс

Там знаменитость публикует фотографии со съемок, выходы на красную дорожку, делится своим мнением... А вот личных фото с мужем и детьми в Instagram Джулии практически нет. Впрочем, это решение Робертс поддерживает и ее супруг Дэниэл Модер.





Однако на днях мужчина все-таки решил сделать исключение и опубликовал редкий семейный снимок. На фотографии запечатлена вся их большая семья: 14-летние двойняшки Хэзел и Финнеас, 11-летний Генри, 51-летняя Джулия Робертс и сам глава семейства, 50-летний Дэниэл Модер.





"Симпатичная мамочка — в центре. Мы так любим тебя", - подписал кадр Дэниэл.











