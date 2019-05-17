Киркоров хочет "сделать мостик дружбы" между РФ и Зеленским

Российский певец Филипп Киркоров заявил о готовности в качестве "путинского эмиссара" налаживать отношения с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в интервью Ксении Собчак.

Киркоров, который снимался с Зеленским в нескольких фильмах, сказал, что откликнется на предложение избранного президента приехать в Украину с концертом, "если он договорится".

Собчак напомнила Киркорову, что между РФ и Украиной плохие отношения, а "у Зеленского тоже риторика антироссийская".

"Кто-то должен их восстанавливать. Будем исправлять, буду говорить с другом. Если мне выпадет эта миссия, чтобы наладить отношения и сделать мостик дружбы, я поеду в Украину. Если СБУ пустит", - заявил Киркоров.

На уточняющий вопрос, готов ли он это делать "в качестве путинского эмиссара", певец ответил: "А почему нет?"

На вопрос, скучает ли он по Украине, Киркоров ответил: "Очень скучаю. Поэтому и в Крым приезжаю на гастроли. И понимаю, что влеку на свою голову бедную все эти ужасные (санкции)".

Эту реплику многие, в том числе российские, СМИ расценили, как завуалированное признание Крыма украинской территорией.

При этом Киркоров признался, что не поехал бы в Украину, если бы "старшие товарищи" посоветовали не делать этого.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашения на инаугурацию Зеленского.