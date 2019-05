Победитель Евровидения 2019 с песней “Arcade“. ВИДЕО

В субботу, 18 мая, в израильском городе Тель-Авив завершился финал международного песенного конкурса Евровидение 2019. Его победителем стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней “Arcade“.

Евровидение 2019 победитель: Duncan Laurence “Arcade“ - видео выступления



Duncan Laurence “Arcade“: текст и перевод Дункан Лоуренс является автором конкурсной песни “Arcade“. В написании композиции ему помогли музыкальные продюсеры Ваутер Харди и Джоел Шу.





По словам Дункана, в песне рассказывается о реальной истории. Речь идет о девушке, которую он очень хорошо знал в юности.





“Любовь может быть безумной вещью. Она затягивает нас, мы танцуем, мы влюбляемся… вслепую. А когда она проходит, все, что мы делаем, - это надеемся, что она снова когда-нибудь вернётся. До тех пор, пока мы не поймём (обычно когда уже слишком поздно), что нас затянула это заведомо проигрышная игра как провинциального парня затягивает большая аркада“, - говорит о своей песни Лоуренс.





Текст песни Duncan Laurence - “Arcade“





Ooh





Ooh





A broken heart is all that's left





I'm still fixing all the cracks





Lost a couple of pieces when





I carried it, carried it, carried it home





I'm afraid of all I am





My mind feels like a foreign land





Silence ringing inside my head





Please, carry me, carry me, carry me home









I spent all of the love I've saved





We were always a losing game





Small-town boy in a big arcade





I got addicted to a losing game





Ooh, ooh





All I know, all I know





Loving you is a losing game









How many pennies in the slot





Giving us up didn't take a lot





I saw the end before it begun





Still I carried, I carried, I carried on





I spent all of the love I've saved





We were always a losing game





Small-town boy in a big arcade





I got addicted to a losing game





Ooh, ooh





All I know, all I know





Loving you is a losing game





I don't need your games, game over





Get me off this rollercoaster





I don't need your games, game over





Get me off this rollercoaster





I spent all of the love I've saved





We were always a losing game





Small-town boy in a big arcade





I got addicted to a losing game





Ooh, ooh





All I know, all I know





Loving you is a losing game





Перевод песни Duncan Laurence - “Arcade“:





Ууу...





Ууу...





Разбитое сердце – всё, что у меня осталось,





И я всё пытаюсь собрать его осколки,





Но пару кусочков я потерял,





Пока волочил его домой.





Я боюсь самого себя,





В голове совсем незнакомые мне мысли,





А тишина бьёт молотом в голове,





Прошу, отвези меня, отвези меня домой.





Я подарил тебе всю любовь, что сберёг,





Но наша игра заранее была обречена на провал





. Парнишка из маленького городка в большой игре,





Но я увлёкся этой безнадёжной игрой.





Ууу, ууу,





Теперь я понимаю,





Что любить тебя – это безнадёжная игра.





Сколько монеток нужно положить в слот?





Чтобы нас разлучить, много не понадобилось.





Я предвидел конец раньше, чем всё началось,





Но я продолжал идти, идти вперёд.





Я подарил тебе всю любовь, что сберёг,





Но наша игра заранее была обречена на провал.





Парнишка из маленького городка в большой игре,





Но я увлёкся этой безнадёжной игрой.





Ууу, ууу,





Теперь я понимаю,





Что любить тебя – это безнадёжная игра.





Больше не хочу играть в твои игры, игра окончена,





Я хочу слезть с этих американских горок.





Больше не хочу играть в твои игры, игра окончена,





Я хочу слезть с этих американских горок.





Я подарил тебе всю любовь, что сберёг,





Но наша игра заранее была обречена на провал.





Парнишка из маленького городка в большой игре,





Но я увлёкся этой безнадёжной игрой.





Ууу, ууу,





Теперь я понимаю,





Что любить тебя – это безнадёжная игра.