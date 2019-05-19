Сердючка зажгла в финале Евровидения-2019 под песню Toy

Верка Сердючка выступила в финале песенного конкурса “Евровидение-2019“, который состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Зажигательный номер украинской звезды не оставил равнодушным никого из зрителей и участников шоу. Во время выступления Сердючка исполнила хит прошлогоднего “Евровидения“ - композицию Toy Нетты Барзилай.





Смотрите видео выступления Верки Сердючки в финале “Евровидения-2019“: