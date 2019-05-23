Леся Никитюк рассказала о расставании с любимым

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк очень болезненно пережила расставание со своим возлюбленным, которого загадочно называла "соседом".





Об этом она рассказала в проекте Маши Ефросининой на YouTube "Экзамен". По словам ведущей, роман длился 2,5 года, но чувства так и не удалось сохранить.





"Я свободна. Уже переплакала и отпустила", - призналась телезвезда. "Мы очень любили друг друга и по-прежнему живем стенка к стенке. Мне спокойно, когда я слышу, как он приходит домой в свою квартиру, его собака начинает скулить, потому что она знает, что он уже дома. Мы постоянно случайно встречаемся, при чем я чувствую эту встречу. Мы здороваемся, общаемся, но не более чем", - добавила она.





Как известно, Леся тщательно скрывала своего любимого от общественности и даже после разрыва не называет его имени. Они познакомились на лестничной площадке только спустя два года после переезда Никитюк в свою квартиру.











