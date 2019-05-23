Дженнифер Энистон рассказала о встрече с Анджелиной Джоли

В апреле голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии узнаваемого журнала Harper's Bazaar. Изданию она рассказала, почему все еще одинока после развода, и призналась, какие мужчины ей нравятся.





"Чувство юмора, сильное чувство собственного достоинства, уверенность, доброта и щедрость. Таких мужчин всегда окружают хорошие люди", - рассказала тогда Энистон.





Сегодня стало известно о новом интервью, которое Дженнифер дала Vanity Fair. В нем актриса поведала о единственной встрече с Анджелиной Джоли, которая произошла в далеком 2004 году. Случайное очное знакомство было на парковке, недалеко от места съемок сериала "Друзья".





В 2004 году еще только начиналась работа над фильмом "Мистер и миссис Смит". Напомним, что фильм ведет историю о супружеской паре наемных убийц, которым дали задание устранить друг друга. В прокате картина собрала больше 470 млн долларов при бюджете 110 млн долларов.





На парковке, вспоминает Энистон, она поздоровалась с Джоли и поблагодарила ее за сотрудничество с Питтом.





"В тот день я остановилась перед Анджелиной и представилась. Мы встретились на автомобильной парковке, недалеко от локации, где снимались "Друзья". Я сказала: "Брэд так рад, что будет работать с вами. Надеюсь, что вы хорошо проведете время"", - рассказала Дженнифер Энистон.





Актриса также сообщила журналистам, что когда съемки фильма уже были в процессе, Энистон чувствовала, что отношение с мужем постепенно отдаляли их друг от друга. "На данном этапе меня уже ничего бы не удивило, но я бы хотела ему верить. Это по‑настоящему неприятно", - с печалью вспоминает Энистон.





Напомним, что в скором времени выйдет картина с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях. Фильм, который по одной версии носит название "Загадочное убийство", а по другой – "Убийство на яхте" (в оригинале Murder Mystery), рассказывает о супружеской паре, Одри и Нике Спитц, которые наконец-то нашли время выбраться в свадебное путешествие после долгих лет брака. Загадочный миллионер (Люк Эванс) приглашает супругов отдохнуть к себе на яхту, и вечеринка в компании богачей заканчивается убийством одного из гостей. В убийстве обвиняют незадачливую американскую парочку – и теперь Одри и Нику предстоит доказывать свою невиновность.



