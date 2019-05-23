Елизавета II и Кейт Миддлтон посетили садовую вечеринку

Только недавно герцогиня Кембриджская блистала по королевскому парку в цветочном платье британского бренда Erdem. В таком же наряде пришла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл родственница королевской семьи - герцогиня Кентская. Что это было: случайное совпадение или намеренный момент - остается только гадать.





А недавно в Королевском саду состоялась вечеринка, на которой присутствовала вся королевская знать. Отличительная особенность состояла в том, что почти все гости женского пола предпочли выделить свой образ оригинальными шляпками. Головные уборы отличались разными оттенками и узорами, что делало их обладательниц непохожими на других.





Кейт Миддлтон предпочла нежно-розовое платье-пальто бренда Alexander McQueen. Украсила герцогиню шляпка с розой такого же оттенка. К дополнению герцогиня выбрала увесистые серьги с жемчугом. Ножки Кейт Миддлтон украшали закрытые туфли телесного цвета.





















Королева Англии, которая была хозяйкой вечеринки, выбрала похожий сдержанный образ, только в голубых тонах. Елизавета II украсила платье-пальто классической брошью, а шляпка привлекала внимание небольшими розовыми цветочками. Насчет украшений, то королева Елизавета предпочла выбрать жемчужные серьги и ожерелье. На руках Елизаветы II были белоснежные перчатки.





Что до принца Уильяма, то наследник престола был в довольно необычном наряде. Для вечеринки герцог выбрал длинный черный фрак, голубой жилет и серые брюки. К дополнению к жилету было отдано предпочтение бледно-розовому галстуку.





Уточним, что такие вечеринки довольны популярны в английских кругах. Проводятся они два раза в год - весной и летом. Местам проведений отдают предпочтения саду в Букингемском дворце, а также Холирудском дворце - территории резиденции самой королевы. Один такой сезон может посетить около 30 тысяч человек.



