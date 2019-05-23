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23 мая 19, 16:16
Елизавета II и Кейт Миддлтон посетили садовую вечеринку
Кейт Миддлтон
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Вечеринка Королевского сада радует нас новыми фото.
Только недавно герцогиня Кембриджская блистала по королевскому парку в цветочном платье британского бренда Erdem. В таком же наряде пришла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл родственница королевской семьи - герцогиня Кентская. Что это было: случайное совпадение или намеренный момент - остается только гадать.

А недавно в Королевском саду состоялась вечеринка, на которой присутствовала вся королевская знать. Отличительная особенность состояла в том, что почти все гости женского пола предпочли выделить свой образ оригинальными шляпками. Головные уборы отличались разными оттенками и узорами, что делало их обладательниц непохожими на других.

Кейт Миддлтон предпочла нежно-розовое платье-пальто бренда Alexander McQueen. Украсила герцогиню шляпка с розой такого же оттенка. К дополнению герцогиня выбрала увесистые серьги с жемчугом. Ножки Кейт Миддлтон украшали закрытые туфли телесного цвета.





Королева Англии, которая была хозяйкой вечеринки, выбрала похожий сдержанный образ, только в голубых тонах. Елизавета II украсила платье-пальто классической брошью, а шляпка привлекала внимание небольшими розовыми цветочками. Насчет украшений, то королева Елизавета предпочла выбрать жемчужные серьги и ожерелье. На руках Елизаветы II были белоснежные перчатки.

Что до принца Уильяма, то наследник престола был в довольно необычном наряде. Для вечеринки герцог выбрал длинный черный фрак, голубой жилет и серые брюки. К дополнению к жилету было отдано предпочтение бледно-розовому галстуку.

Уточним, что такие вечеринки довольны популярны в английских кругах. Проводятся они два раза в год - весной и летом. Местам проведений отдают предпочтения саду в Букингемском дворце, а также Холирудском дворце - территории резиденции самой королевы. Один такой сезон может посетить около 30 тысяч человек.

Источник: https://telegraf.com.ua
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