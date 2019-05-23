Слава Каминская показала подросшую дочку (ФОТО)

Украинская певица Слава Каминская показала фотографию со своей маленькой дочкой Лаурой.





Слава Каминская на официальной странице в Instagram часто публикует семейные фотографии, которыми радует поклонников.





"Моя маленькая балерина. Сегодня у нас был открытый урок по балету, но не было настроения", – написала Каминская под фото, где позировала в ярком весеннем платье с цветочным принтом, очками и своей дочкой на руках.













"Обычная ситуация. Сегодня с таким же лицом посетили бассейн. Такие милые и красивые девочки! И мама, и доченька!", "Добрый вечер вам! Главное, что мама рядом, и маленькая балерина все сделает в следующий раз. Ангелочек устал", "Такая малая у вас прикольная… Эти гримасы ее… Просто супер… Волшебная", "Судя по фотографиям, Слава, ваша малышка не любит играть на камеру" – комментируют поклонники.



