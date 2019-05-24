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Шоу-бизнес
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23 мая 19, 16:35
Брэд Питт и Анджелина Джоли улаживают отношения
Анджелина Джоли и Брэд Питт
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По данным зарубежных СМИ голливудские экс-возлюбленные помирились.
Как уже сообщалось, 12 апреля Анджелина Джоли и Брэд Питт официально оформили развод после двух лет непримиримых разногласий. Самым главным вопросом в разрешении дела была опека на детьми, которые в это время переживали сильное стрессовое напряжения. "Они сосредоточились на том, что будет лучше для детей", - рассказал инсайдер из близкого окружения бывшей звездной пары.

Напомним также, что изначально причиной разлада в семье стал подход к воспитанию детей. Джоли старалась контролировать каждый шаг своих чад, в то время когда Питт считал такой "диктаторский" режим неоправданным.

К тому же голливудская актриса старается добиться более серьезного положения в структуре ООН, и Брэд Питт считает такую активную позицию бывшей супруги тратой того времени, которое можно было определить на своих детей.

К данному моменту после всех разногласий, громких ссор и спорных вопросов по воспитанию детей Джоли и Питт наконец то помирились друг с другом.

Голливудские актеры пытаются найти компромисс по оставшимся вопросам. Близкий к окружению Брэда Питта сообщает, что пара больше не ссорится из-за детей, чтобы в лишний раз не травмировать психическое состояние последних: "Теперь дети проводят время с обоими родителями. Они счастливы и процветают. В отношениях наступило время для перемирия".

Источник: https://telegraf.com.ua
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