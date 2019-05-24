Веру Брежневу заподозрили в третьей беременности

Экс-участница группы "ВИА Гра", супруга композитора Константина Меладзе певица Вера Брежнева поделилась в сети снимком, который стал причиной мыслей поклонников, что она ждет ребенка.





В кадре 37-летняя Вера позирует в стиле гранж: легком летнем платье со звериным принтом, полуспущенном кардигане и грубых ботинках.









"Что обычно пишут под такими фото?" - загадочно подписала снимок певица. Фолловеры решили, что Брежнева намекает, что скоро в ее семье случится пополнение. А самые бдительные даже рассмотрели округлившийся животик.





"Может Верочка в положении?!", "Ждете ребенка?", "Лялечеку, наверное, ожидаете", "Вы беременны?", "Я бы поздравила с ожиданием чуда", "Животик кругленький, может все-таки беременны?", "Ну когда уже мы дождемся пополнения в вашей семье, беременность?", - пишут комментаторы.





Как известно, Вера Брежнева замужем за продюсером Константином Меладзе, который старше нее на 18 лет. Пара тайно расписалась в мэрии в Италии в октябре 2015 года. Поклонники с нетерпением ждут, когда у звездных супругов родится малыш и постоянно подозревают певицу в беременности.





Сейчас Вера Брежнева воспитывает двух дочерей от разных мужчин - 18-летнюю Соню и 9-летнюю Сару.



