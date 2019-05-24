Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.33
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 мая 19, 16:36
Веру Брежневу заподозрили в третьей беременности
Вера Брежнева
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Соответствующее фото исполнительница обнародовала в своем Instagram.
Экс-участница группы "ВИА Гра", супруга композитора Константина Меладзе певица Вера Брежнева поделилась в сети снимком, который стал причиной мыслей поклонников, что она ждет ребенка.

В кадре 37-летняя Вера позирует в стиле гранж: легком летнем платье со звериным принтом, полуспущенном кардигане и грубых ботинках.


 
"Что обычно пишут под такими фото?" - загадочно подписала снимок певица. Фолловеры решили, что Брежнева намекает, что скоро в ее семье случится пополнение. А самые бдительные даже рассмотрели округлившийся животик. 

"Может Верочка в положении?!", "Ждете ребенка?", "Лялечеку, наверное, ожидаете", "Вы беременны?", "Я бы поздравила с ожиданием чуда", "Животик кругленький, может все-таки беременны?", "Ну когда уже мы дождемся пополнения в вашей семье, беременность?", - пишут комментаторы. 

Как известно, Вера Брежнева замужем за продюсером Константином Меладзе, который старше нее на 18 лет. Пара тайно расписалась в мэрии в Италии в октябре 2015 года. Поклонники с нетерпением ждут, когда у звездных супругов родится малыш и постоянно подозревают певицу в беременности.

Сейчас Вера Брежнева воспитывает двух дочерей от разных мужчин - 18-летнюю Соню и 9-летнюю Сару.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Вера Брежнева пожаловалась фанатам на хандру
17-летняя дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Вера Брежнева показала дерзкий образ (ФОТО)
Вера Брежнева в латексе взбудоражила Сеть (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Кто из звезд в чем пришел на свадьбу Каменских и Потапа.ФОТО
noimageМарго Робби заметили на пляже вблизи Канн (ФОТО)
noimageБрэд Питт и Анджелина Джоли улаживают отношения
noimageСлава Каминская показала подросшую дочку (ФОТО)
noimageЕлизавета II и Кейт Миддлтон посетили садовую вечеринку
Лента новостей