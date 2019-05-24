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Шоу-бизнес
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23 мая 19, 20:35
Кто из звезд в чем пришел на свадьбу Каменских и Потапа.ФОТО
Каменских и Потап
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Артисты пригласили на мероприятие несколько сотен людей.

Сегодня, 23 мая, рассекретили одну из главных интриг украинского шоу-биза, которая не давала покоя журналистам и поклонникам Алексея Потапенко и Насти Каменских - да, Потап с Настей поженились. 

Началось все с трогательного признания в любви, которое Потап выложил сегодня в Инстаграм. В песне "Константа" он описал свои чувства к Каменских и сказал, что любит ее больше всех во вселенной. В свою очередь, Каменских также выставила в соцсети объяснение в любви к Потапу. 

 Выездная церемония бракосочетания началась после 17.00 в ресторане итальянской кухни Fabius - на Столичном шоссе. В заведении есть собственные: экотеплица, пекарня и сыроварня, а стоимость одного места для гостя (кухня и алкогольные напитки) стоит около 1500 гривен. 

Для свадьбы Насти и Потапа арендовали всю территорию заведения, которая сегодня усиленно охраняется. Ранее сообщалось, что на торжество пригласили несколько сотен гостей. 

Как сообщают журналисты издания "Страна", которые первыми узнали о предстоящей свадьбе от инсайдера, гости начали съезжаться на вечеринку около 17.00. 

Также корреспондент издания сделал фото звезд, спешащих на церемонию. 

Так, в кадр попали телеведущая Соня Плакидюк  - она надела ярко-синее платье с макси-юбкой, а дополнила образ оригинальными белыми ботинками. strana.ua


Также "засекли" среди гостей и Тину Кароль - в необычном двухцветном платье с глубоким декольте. strana.ua


Алексей Завгородний (Позитив) солист группы "Время и стекло" засветился с огромным букетом. strana.ua 


Продюсер Юрий Никитин и его супруга певица Ольга Горбачева помимо подарка привезли горшок с гортензиями. strana.ua 


Также на церемонию пришли Сергей Созановский, руководитель и основатель компании Film.ua с супругой Ириной Костюк. strana.ua 


Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом выбрали для церемонии весьма необычные наряды - артистка предпочла серое платье в бельевом стиле и оверсайз жакет, а ее супруг - черный костюм свободного кроя с укороченными брюками и белую футболку, дополнили образ массивные белые кроссовки. Фото артисты выставили в Инстаграм. 


Оля Полякова, опоздавшая на роспись, появилась в пышном синем платье украинского дизайнера Анны Бублик. И даже провела стриминг части церемонии. Скриншот 


Сами молодожены появились в шикарных нарядах: невеста в белоснежном платье и фате, а Потап - в костюме молочного цвета. Скриншот 


Настя Каменских выставила в Инстаграм фото в платье.






Ранее в клипе Потап спел о любви к Насте и их будущих детях. 
bigmir.net
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