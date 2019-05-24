Кто из звезд в чем пришел на свадьбу Каменских и Потапа.ФОТО

Сегодня, 23 мая, рассекретили одну из главных интриг украинского шоу-биза, которая не давала покоя журналистам и поклонникам Алексея Потапенко и Насти Каменских - да, Потап с Настей поженились.

Началось все с трогательного признания в любви, которое Потап выложил сегодня в Инстаграм. В песне "Константа" он описал свои чувства к Каменских и сказал, что любит ее больше всех во вселенной. В свою очередь, Каменских также выставила в соцсети объяснение в любви к Потапу.

Выездная церемония бракосочетания началась после 17.00 в ресторане итальянской кухни Fabius - на Столичном шоссе. В заведении есть собственные: экотеплица, пекарня и сыроварня, а стоимость одного места для гостя (кухня и алкогольные напитки) стоит около 1500 гривен.

Для свадьбы Насти и Потапа арендовали всю территорию заведения, которая сегодня усиленно охраняется. Ранее сообщалось, что на торжество пригласили несколько сотен гостей.

Как сообщают журналисты издания "Страна", которые первыми узнали о предстоящей свадьбе от инсайдера, гости начали съезжаться на вечеринку около 17.00.

Также корреспондент издания сделал фото звезд, спешащих на церемонию.

Так, в кадр попали телеведущая Соня Плакидюк - она надела ярко-синее платье с макси-юбкой, а дополнила образ оригинальными белыми ботинками. strana.ua





Также "засекли" среди гостей и Тину Кароль - в необычном двухцветном платье с глубоким декольте. strana.ua





Алексей Завгородний (Позитив) солист группы "Время и стекло" засветился с огромным букетом. strana.ua





Продюсер Юрий Никитин и его супруга певица Ольга Горбачева помимо подарка привезли горшок с гортензиями. strana.ua





Также на церемонию пришли Сергей Созановский, руководитель и основатель компании Film.ua с супругой Ириной Костюк. strana.ua





Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом выбрали для церемонии весьма необычные наряды - артистка предпочла серое платье в бельевом стиле и оверсайз жакет, а ее супруг - черный костюм свободного кроя с укороченными брюками и белую футболку, дополнили образ массивные белые кроссовки. Фото артисты выставили в Инстаграм.





Оля Полякова, опоздавшая на роспись, появилась в пышном синем платье украинского дизайнера Анны Бублик. И даже провела стриминг части церемонии. Скриншот





Сами молодожены появились в шикарных нарядах: невеста в белоснежном платье и фате, а Потап - в костюме молочного цвета. Скриншот





Настя Каменских выставила в Инстаграм фото в платье.



















Ранее в клипе Потап спел о любви к Насте и их будущих детях.