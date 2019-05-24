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24 мая 19, 10:26
От ненависти до любви. История Насти и Потапа
Потап и Настя
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Участники самого успешного украинского дуэта официально объявили о своей свадьбе, которая состоялась 23 мая.
Одна из самых известных украинских сценических пар Потап и Настя 23 мая официально объявили о своих отношениях. Алексей Потапенко и Каменских сыграли свадьбу в одном из ресторанов в пригороде Киева.

Их дует появились 13 лет назад и первая же совместная песня принесла им популярность. Как рассказывали Каменских и Потапенко, они не нравились друг други и все время ссорились.

Но около шести лет назад разговоры о романтических отношениях коллег по сцене стали говорить все чаще, а в последнее время Потап и Настя перестали скрывать свои чувства друг к другу. Корреспондент.net рассказывает, как развивались их отношения.

Алексей Потапенко родился 8 мая 1981 года в Киеве в семье военного и чемпионки мира по подводному плаванию в эстафете. Имеет степень магистра экономических наук.

Музыкальной карьерой занялся в 2000 году. Его рэп-композиции стали саундтреками к украинским фильмам. 

В 2006 году встретился с Настей Каменских по просьбе своего друга, которому, как говорит Потапенко, не удавалось раскрутить юную певицу. 

"Я посмотрел на Настю, и она мне сразу не понравилась. Я отказался с ней что-нибудь делать", - рассказывал исполнитель.



Через некоторое время Потапенко все же пригласил Каменских записать совместный R'n'B-трек Без любви. Песня "выстрелила" и зародился дуэт Потап и Настя.

Анастасия Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье певицы и концертного директора. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано.

Восемь лет профессионально занималась балетом. После школы поступила в USA Wisconsin International University in Ukraine на факультет Внешнеэкономическая деятельность.

По словам Каменских, отношения с Потапом сразу не заладились, они все время ссорились и едва достигали компромиссах, но в такой атмосфере им удавалось создавать хиты, которые доносились почти их каждой форточки. Потап и Настя стали популярны не только в Украине, но и в России, и в других постсоветских странах.

"Наши отношения становились все хуже и хуже. Это такой парадокс. Первые три года чем больше мы ссорились, тем популярнее становились", - рассказывала Анастасия в одном из интервью.



В 2013 году начали ходить слухи о романе между Потапенко и Каменских, а по украинскому телевидению показывали сюжет о совместном отдыхе коллег на Кубе.

Артисты отрицали свои отношения, но Настя признала, что действительно отдыхала на "острове свободы", но в одиночестве.

Потап с 1999 года состоял в браке с Ириной Горовой, которая стала его бизнес-партнером. В 2009 году у них родился сын Андрей. Супруги развелись в 2014 году и сохранили хорошие отношения.

Потапенко в 2014 году запускает проект MOZGI, в котором занимает должность продюсера, автора и исполнителя песен, композитора, режиссера и сценариста клипов и по сей день. 

Сегодня Потап руководит собственным продюсерским центром MOZGI Entertainment, самый успешный проект которой - группа Время и Стекло. Бывшая жена работает коммерческим директором продюсерского центра.

О личной жизни Каменских ничего известно не было. С 2016 года она начала носить кольцо на безымянном пальце правой руки. Своего избранника не расскрывала, но мало кто сомневался, что это именно Потап.

В 2017 году артисты "поставили на паузу" дуэт Потап и Настя. Каменских начала успешно выступать сольно под псевдонимом NK. Ее образ становится более "взрослым", элегантным и лиричным.

25 апреля этого года вышел клип NK на песню Обіцяю, в котором она признается в любви загадочному избраннику в образах их сюжетов шедвров мировой живописи.

23 мая Потап выпустил клип Константа, в котором Настя в образе невесты стала главной героиней. В треке говорится, что он пытался уберечь ее от лишних глаз, слов, постов. 



"Я люблю тебя больше всех на этом свете, у нас будут красивые милые дети, люблю тебя больше всех в этой вселенной. Моя любовь - это константа, она неизменна", - говорится в песне.

Алексей Потапенко официально объявил, 23 мая, состоится их свадьба с Настей Камениских.

"Очень многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь (в песне - рде.) есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал... Это признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой сегодня женюсь", - объяснил артист.













Источник: https://korrespondent.net
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