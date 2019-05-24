От ненависти до любви. История Насти и Потапа

Одна из самых известных украинских сценических пар Потап и Настя 23 мая официально объявили о своих отношениях. Алексей Потапенко и Каменских сыграли свадьбу в одном из ресторанов в пригороде Киева.





Их дует появились 13 лет назад и первая же совместная песня принесла им популярность. Как рассказывали Каменских и Потапенко, они не нравились друг други и все время ссорились.





Но около шести лет назад разговоры о романтических отношениях коллег по сцене стали говорить все чаще, а в последнее время Потап и Настя перестали скрывать свои чувства друг к другу. Корреспондент.net рассказывает, как развивались их отношения.





Алексей Потапенко родился 8 мая 1981 года в Киеве в семье военного и чемпионки мира по подводному плаванию в эстафете. Имеет степень магистра экономических наук.





Музыкальной карьерой занялся в 2000 году. Его рэп-композиции стали саундтреками к украинским фильмам.





В 2006 году встретился с Настей Каменских по просьбе своего друга, которому, как говорит Потапенко, не удавалось раскрутить юную певицу.





"Я посмотрел на Настю, и она мне сразу не понравилась. Я отказался с ней что-нибудь делать", - рассказывал исполнитель.













Через некоторое время Потапенко все же пригласил Каменских записать совместный R'n'B-трек Без любви. Песня "выстрелила" и зародился дуэт Потап и Настя.





Анастасия Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье певицы и концертного директора. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано.





Восемь лет профессионально занималась балетом. После школы поступила в USA Wisconsin International University in Ukraine на факультет Внешнеэкономическая деятельность.





По словам Каменских, отношения с Потапом сразу не заладились, они все время ссорились и едва достигали компромиссах, но в такой атмосфере им удавалось создавать хиты, которые доносились почти их каждой форточки. Потап и Настя стали популярны не только в Украине, но и в России, и в других постсоветских странах.





"Наши отношения становились все хуже и хуже. Это такой парадокс. Первые три года чем больше мы ссорились, тем популярнее становились", - рассказывала Анастасия в одном из интервью.













В 2013 году начали ходить слухи о романе между Потапенко и Каменских, а по украинскому телевидению показывали сюжет о совместном отдыхе коллег на Кубе.





Артисты отрицали свои отношения, но Настя признала, что действительно отдыхала на "острове свободы", но в одиночестве.





Потап с 1999 года состоял в браке с Ириной Горовой, которая стала его бизнес-партнером. В 2009 году у них родился сын Андрей. Супруги развелись в 2014 году и сохранили хорошие отношения.





Потапенко в 2014 году запускает проект MOZGI, в котором занимает должность продюсера, автора и исполнителя песен, композитора, режиссера и сценариста клипов и по сей день.





Сегодня Потап руководит собственным продюсерским центром MOZGI Entertainment, самый успешный проект которой - группа Время и Стекло. Бывшая жена работает коммерческим директором продюсерского центра.





О личной жизни Каменских ничего известно не было. С 2016 года она начала носить кольцо на безымянном пальце правой руки. Своего избранника не расскрывала, но мало кто сомневался, что это именно Потап.





В 2017 году артисты "поставили на паузу" дуэт Потап и Настя. Каменских начала успешно выступать сольно под псевдонимом NK. Ее образ становится более "взрослым", элегантным и лиричным.





25 апреля этого года вышел клип NK на песню Обіцяю, в котором она признается в любви загадочному избраннику в образах их сюжетов шедвров мировой живописи.





23 мая Потап выпустил клип Константа, в котором Настя в образе невесты стала главной героиней. В треке говорится, что он пытался уберечь ее от лишних глаз, слов, постов.













"Я люблю тебя больше всех на этом свете, у нас будут красивые милые дети, люблю тебя больше всех в этой вселенной. Моя любовь - это константа, она неизменна", - говорится в песне.





Алексей Потапенко официально объявил, 23 мая, состоится их свадьба с Настей Камениских.





"Очень многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь (в песне - рде.) есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал... Это признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой сегодня женюсь", - объяснил артист.



































