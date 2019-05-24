Оля Полякова выложила видео со свадьбы Насти Каменских

На церемонию свадьбы звездная пара прозвала близких друзей и родственников, и поделилась онлайн-трансляцией с торжественного мероприятия.





Певица Оля Полякова анонсировала в Instagram, что начнет трансляцию со свадьбы звездных друзей в 18:00. Обещание артистка исполнила, поэтому в сети появилось видео из ресторана, где празднуют свадьбу Потап и Настя Каменских.





Что известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских





О свадьбе Потап и Настя объявили в новом клипе рэпера "Константа". Премьеру невесты запланировали именно на день церемонии, 23 мая. В ролике артисты предстали в свадебных нарядах: Настя Каменских примерила платье с оригинальным вырезом, а вот Потап – в черном классическом смокинге.





Сама церемония свадьбы состоялась в ресторане Fabius, расположенном неподалеку от Киева. Заведение украсили десятками живых цветов, а на летней террасе установили большие экраны. Кроме этого, у леса возле ресторана, установили арку: именно там и озвучили свои обеты Настя Каменских и Потап.





Смотрите онлайн-трансляцию со свадьбы Потапа и Насти Каменских: видео





Для свадебной церемонии певица выбрала приталенное платье из салона Luxury Bridal Store "Novias". Наряд подчеркнул стройную фигуру Насти Каменских. Свои волнистые волосы она собрала в прическу, оставив лишь два локона, а для макияжа выбрала нежные оттенки. В то же время Потап красовался в светлом костюме.





Среди приглашенных гостей были Оля Полякова, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Тина Кароль, Соня Плакидюк, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, Маша Ефросинина и другие.











