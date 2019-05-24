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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 мая 19, 13:23
Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным
Ирина Горовая
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Ирина Горовая поздравила молодоженов со свадьбой.
23 мая пара обручилась в одном из самых дорогих загородных ресторанов Киева. А накануне, утром этого дня, Потап выпустил чувственный клип-признание в любви, главной героиней которого стала "его маленькая девочка" Настя.

Пышное торжество прошло в одном из ресторанов под Киевом, куда были приглашены звезды украинского шоу-бизнеса и близкие влюбленной пары. На праздник была приглашена и бывшая супруга Потапа Ирина Горовая. Известно, что у них после развода сохранились теплые дружеские отношения, а также бывшие супруги ведут совместный бизнес. 

41-летняя Ирина пришла свадьбу не одна, а вместе со своим возлюбленным Евгением Артюховым, который занимается бизнесом и не имеет отношения к шоу-бизнесу. Ко всему, у себя в Instagram она поделилась трогательным снимком, на котором пара нежно целуется. 



Источник: https://www.segodnya.ua
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