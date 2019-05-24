Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.34
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.56
USD
26.42
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 мая 19, 13:25
Известного украинского комика обокрали
Дядя Жора
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дяде Жоре разбили окно в автомобиле.
Украинский комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) стал жертвой ограбления. Как сам артист рассказал у себя на странице в Instagram, ему разбили в автомобиле заднее стекло и украли спортивную сумку.

По словам Дяди Жоры, этот неприятный инцидент научил его больше не оставлять личные вещи в салоне. Он также добавил, что автомобиль был припаркован возле дома на столичных Позняках. 

"Утро началось не слишком весело. Злые люди разбили стекло и украли сумку! Причем спортивную, поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB – то это возможно он .. оно! Вывод для всех – не оставляйте сумки в машине и оставляйте машину на стоянке. Желаю не попадать в такие ситуации. Всем удачи и хорошего дня!" – написал он под опубликованным видео. 

Источник: https://www.segodnya.ua
Ещё по теме:
Дядя Жора возобновил большой украинский comedy!
Дядя Жора о политиках
Дядя Жора запускает Большое Анекдот Шоу (ВИДЕО)
Деми Мур обокрали почти на 170 тысяч долларов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным
noimageЭмилия Кларк снялась в фантастической фотосессии (ФОТО)
noimageНаталья Холоденко раскрыла секрет своего счастья
noimageОля Полякова выложила видео со свадьбы Насти Каменских
noimageОт ненависти до любви. История Насти и Потапа
Лента новостей