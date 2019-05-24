Известного украинского комика обокрали

Украинский комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) стал жертвой ограбления. Как сам артист рассказал у себя на странице в Instagram, ему разбили в автомобиле заднее стекло и украли спортивную сумку.





По словам Дяди Жоры, этот неприятный инцидент научил его больше не оставлять личные вещи в салоне. Он также добавил, что автомобиль был припаркован возле дома на столичных Позняках.





"Утро началось не слишком весело. Злые люди разбили стекло и украли сумку! Причем спортивную, поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB – то это возможно он .. оно! Вывод для всех – не оставляйте сумки в машине и оставляйте машину на стоянке. Желаю не попадать в такие ситуации. Всем удачи и хорошего дня!" – написал он под опубликованным видео.



