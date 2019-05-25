"Холостяк-9": стало известно имя победительницы. ФОТО

Два решающих свидания, две особые девушки, и только одной из них досталось кольцо и слова любви.





Сначала Холостяк решил встретиться с Дашей. Ей Никита предложил использовать оставшиеся задания скретч-карты, которую девушка подарила ему еще в первом выпуске шоу – при знакомстве, которую девушка вручила ему при знакомстве.





Одно из них – вместе попробовать что-то новое. Пара отправилась в ресторан, где заказала самое дорогое блюдо – сырого морского ежа. Еда не понравились ни Никите, ни Даше – вместе они лишь посмеялись над этим.









Финал Холостяка 9: Никита и Даша/instagram.com/holostyakstb





Однако вскоре между ними состоялся тяжелый разговор. Даша призналась, что злилась на Никиту из-за его общения с другими девочками, однако не могла поставить ему ультиматум и предъявить претензии. Холостяк сказал, что давно хотел увидеть, как Даша злится. Однако девушка держала себя в руках и старалась вести себя зрело.





Следующее задание – изменить имидж. Пара отправилась на шопинг, и это занятие подняло настроение им обоим. Далее Даше и Никите предстояло съесть одну макаронину на двоих, для этого они отправились в номер. Все получилось очень романтично и закончилось поцелуем. Холостяк признался, в тот день увидел немного другую Дашу, и его порадовало проявление эмоций.









Холостяк после шопинга с Дашей/instagram.com/holostyakstb





В свою очередь, Даша поинтересовалась у Никиты, как он будет относиться к тому, что она часто будет уделять время своему телефону, ведь некоторых это раздражает, а также к откровенным фотосъемкам. Холостяк ответил, что если блогерством Даша зарабатывает деньги, он сам будет заказывать у нее рекламу, чтобы только Никита мог видеть эротичные снимки своей девушки. Дашу такой ответ устроил.





Когда Холостяк с девушкой поняли, что задания закончились, Никита решил добавить еще одно – искупаться в джакузи. Даша согласилась, и они страстно провели время.





Лиле Никита предложил отправиться на вулкан. Перед этим они договорились, что меняют зоны ответственности, теперь за все должна отвечать Лиля. Однако девушка сначала не смогла решить, как добраться, затем не смогла арендовать автомобиль. Кроме того, надо было узнать дорогу и попросить карту у сотрудника службы аренды авто. Оказалось, что у девушки, которая учится на переводчика, страх говорить на английском языке. Когда Никита начал говорить к Лиле на английском, ее настроение окончательно испортилось, и своих эмоций она не скрывала.









Холостяк разозлил Лилю/instagram.com/holostyakstb





Никита признался: он даже не подозревал, что все закончится именно так. Холостяк купил девушке цветы и предложил расслабиться, чтобы не терять времени зря, ведь это последнее свидание на проекте.





Холостяк осознал, что Лиля не готова выходить из зоны комфорта. Вскоре девушка попросила прощение за свое поведение, и пара решила провести оставшееся время без негатива. Никита предложил Лиле научиться водить, на то она ответила согласием. После автоурока их общение наладилось. Девушка призналась, что они вместе с Никитой осуществили все ее мечты.









Лиля и Никита отправились к вулкану/instagram.com/holostyakstb





Далее пара отправилась к вулкану. Они отправились на самую вершину и были впечатлены красотой вокруг. После сложного подъема Никита и Лиля решили провести вечер в более романтичной обстановке. В номере их ждал ужин при свечах. Было заметно, что Лиля грустит из-за того, что это свидание – последнее, по крайней мере, на проекте.





Никите решил помочь Лиле расслабиться и сделать ей массаж, и постепенно все переросло в страстные поцелуи и объятия. И это несомненно был самый эротичный момент за весь сезон. Никита признался, что ему очень нравится фигура Лили.









Последнее свидание Лили и Никиты на проекте/instagram.com/holostyakstb





Когда пришло время делать выбор, Холостяк сказал каждой девушке много приятных слов. Однако Никита Добрынин отдал предпочтение лишь одной участнице. Победительницей проекта "Холостяк 9" стала Дарья!

Что известно о победительнице?

По знаку зодиака - Рак, родилась в городе Киев. Даша работает ведущим мастером по волосам в одном из салонов столицы. Сейчас девушка учится КНУКиИ. Отец победительницы проекта - военнослужащий, мама - директор по обучению.

Перед стартом проекта Даша призналась, что идеал ее мужчины - непьющий и некурящий. Так что Никита идеально ей подходит, поскольку он ведет здоровый образ жизни и увлекается различными видами спорта.

Даша мечтает открыть свое бьюти-пространство или кофейню в Лондоне.

Девушка является активным пользователем соцсетей. На ее страницу в Инстаграме подписано 266 тысяч человек.

Как сложились отношения Даши и Никиты после съемок мы узнаем 31 мая на финальном пост-шоу