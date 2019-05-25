Украинская Кейт Миддлтон засветилась на популярном шоу. ФОТО

До выборов 2019 года мало кто знал Елену Зеленскую – жену известного комика, автора и актера студии "Квартал 95" Владимира Зеленского. Но с начала президентской гонки пресса и соцсети сосредоточили свое внимание на фигуре Елены. А когда ее муж выиграл выборы, СМИ, кажется, узнали все о новой первой леди и тщательно перемыли косточки.









Что касается самой первой леди, то она очень непубличный, однако в день инаугурации в Instagram-таки появилась ее страничка. И надо сказать, что подписчики скопились молниеносно – по состоянию на 24 мая их количество составляет уже почти 500 тысяч. На странице уже появились первые фотографии – большинство из церемонии инаугурации, но есть и более свежие.













Так, недавно появилось фото, на котором новоиспеченная первая леди отражена в зрительном зале "Октябрьского дворца" в Киеве. Похоже, жена нового президента посетила очередной концерт "Лиги Смеха". Вот только не ясно, свежее это фото, оно было сделано до того, как Елена Зеленская стала первой леди.

Надо сказать, что фоловери первой леди не оставили без внимания ее фотографию с концерта и начали активно комментировать и лайкать. Некоторые сравнили Елену Зеленскую с британской герцогиней Кейт Миддлтон, а другие называют самой красивой первой леди в истории нашей страны.



































