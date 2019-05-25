После свадьбы Потап подарил Насте Каменских самолет. ВИДЕО

Сыгравшие на днях свадьбу музыканты Потап и Настя Каменских улетели в свадебное путешествие . При этом пара улетела на отдых на личном самолете Насти Каменских, подаренном ей после свадьбы Потапом. Об этом сообщила в своем Instagram –сторис одна из подружек молодоженов дизайнер Аня Андрийчук-Завгородня.

"Спасибо, у меня самый лучший муж на свете!", - прокомментировала подарок Каменских.





Напомним, Настя и Потап поженились 23 мая в ресторане Fabius в Голосеевском районе Киева. Среди гостей мероприятия были Тина Кароль, композитор Руслан Квинта с подругой Анастасией Кумейко (DJ NANA), телеведущая Полина Логинова с супругом актером Дмитрием Ступкой, певица Алла Кудлай, fashion-фотограф Соня Плакидюк, бизнес-партнер и друга Потапа продюсер Вадим Лисица, продюсера Юрий Никитин с певицей Ольгой Горбачевой, телеведущий Владимир Остапчук с женой Еленой Войченко и многие другие звезды шоу-биза.

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На свадьбе у Потапа и Насти Каменских в качестве приглашенной звезды выступила Верка Сердючка. Артистка не только спела многие свои хиты, но и главную в творчестве NK песню "Попа как у Ким". Видео выступления звезды опубликовали в сторис приглашенные гости – телеведущая Маша Ефросинина и композитор Руслан Квинта.