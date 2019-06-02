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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
31 мая 19, 18:16
Дорофеева покорила Сеть новым образом (ФОТО)
Надя Дорофеева
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Певица прогулялась по улице в одной кофте и чулках, вызвав шквал комплиментов и комментариев.
Украинская певица, вступающая в составе популярной украинской группы Время и Стекло, Надя Дорофеева покорила поклонников новым образом. Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках Дорофеева запечатлена во время прогулки по городу. Звезда вышла в свет в белой кофте оверсайз, колготах в сетку и черно-красных чулках. Образ звезда дополнила прозрачной сумкой на плече и треугольными солнцезащитными очками.

Подписчики Дорофеевой пришли в восторг от такого образа. Они назвали ее "девушкой с обложки" и отметили, что "мировые модели стоят и нервно курят в сторонке".





Источник: https://korrespondent.net/
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