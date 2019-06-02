Ани Лорак нарвалась на критику

Украинская певица Ани Лорак, проживающая в России, нарвалась на критику от собственных фанатов. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новые фото, которые не понравились подписчикам.





На снимках Лорак позирует на фоне дверей и стен здания. Певица надела укороченные обтягивающие брюки с высокой талией. Штаны песочного цвета из шероховатой ткани. К брюкам Лорак выбрала серую кофту с длинными рукавами и декоративной шнуровкой, обнажающей часть груди. Бюстгальтер под кофту звезда не надела.





Дополнили образ коричневые босоножки на высоком каблуке и солнцезащитные очки.



















