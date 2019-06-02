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Шоу-бизнес
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31 мая 19, 18:18
Ани Лорак нарвалась на критику
Ани Лорак
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Поклонники предположили, что у стилиста звезды выходной и раскритиковали ее образ.
Украинская певица Ани Лорак, проживающая в России, нарвалась на критику от собственных фанатов. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новые фото, которые не понравились подписчикам.

На снимках Лорак позирует на фоне дверей и стен здания. Певица надела укороченные обтягивающие брюки с высокой талией. Штаны песочного цвета из шероховатой ткани. К брюкам Лорак выбрала серую кофту с длинными рукавами и декоративной шнуровкой, обнажающей часть груди. Бюстгальтер под кофту звезда не надела.

Дополнили образ коричневые босоножки на высоком каблуке и солнцезащитные очки.





Источник: https://korrespondent.net
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