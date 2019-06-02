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Шоу-бизнес
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31 мая 19, 18:21
Оля Полякова анонсировала свою политическую партию
Оля Полякова
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Певица собирается создавать исключительно женскую партию.
В планах певицы - создание "первой женской партии Украины". По ее мнению, женщины - "сила Украины".
Украинская певица Ольга Полякова заявила о намерении создать собственную партию. Она, по словам певицы, станет "первой женской партией Украины". Об этом певица сообщила в видеопубликации в Facebook.

По мнению Поляковой, именно женщины являются  "силой Украины". Также она отметила, что не хочет больше голосовать за неизвестных людей в списках.

"Миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю - я начинаю создание партии, которая будет отвечать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины", - отметила она.

Также Полякова подчеркнула, что публикация не является юмористической, и ей требуются в команду девушки.

По информации пресс-службы певицы, ее политическая партия на досрочных выборах в Верховную Раду в этом году представлена не будет.

Источник: https://korrespondent.net
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