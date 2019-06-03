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3 июня 19, 16:19
Леся Никитюк показала соблазнительные формы в купальнике
Леся Никитюк
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На снимке Леся предстала в черном слитном купальнике, который очень сексуально сидит у нее на груди. Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новый снимок в своем Instagram.
Телеведущая Леся Никитюк — настоящая любимица украинских зрителей. Телезвезда прославилась благодаря шоу Орел и Решка, где была ведущей вместе с Андреем Бедняковым. После завершения съемок она не пропала с телеэкранов, а стала ведущей нескольких проектов на Новом канале. Этой зимой Леся много путешествовала по миру и снимала программу в свой видеоблог на YouTubе. В Instagram у Никитюк почти три миллиона фолловеров, которые активно следят за страничкой любимой телеведущей.

Вчера, 2 июня, Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем телеведущая запечатлена возле бассейна в Одессе, куда она направилась вместе с другими украинскими звездами.  



"Одеський сніданок! Прям вкусно", — подписала снимок телеведущая.

Подписчики принялись обсуждать новое фото: "Ну і апетит у тебе, красуне", "Ого, три яйця, не багато?", "Ого, порция такая внушительная", "А ты не лопнишь, деточка?", "Яйца с креветками это точно чисто по-одесски", "А где сало?", "Ну Лесенька много работает, поэтому много и ест", "Боже, Леся, ви з’їдаєте 3 яйця на сніданок!? Не забагато?".

Источник: https://telegraf.com.ua
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