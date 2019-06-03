Леся Никитюк показала соблазнительные формы в купальнике

Телеведущая Леся Никитюк — настоящая любимица украинских зрителей. Телезвезда прославилась благодаря шоу Орел и Решка, где была ведущей вместе с Андреем Бедняковым. После завершения съемок она не пропала с телеэкранов, а стала ведущей нескольких проектов на Новом канале. Этой зимой Леся много путешествовала по миру и снимала программу в свой видеоблог на YouTubе. В Instagram у Никитюк почти три миллиона фолловеров, которые активно следят за страничкой любимой телеведущей.





Вчера, 2 июня, Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем телеведущая запечатлена возле бассейна в Одессе, куда она направилась вместе с другими украинскими звездами.













"Одеський сніданок! Прям вкусно", — подписала снимок телеведущая.





Подписчики принялись обсуждать новое фото: "Ну і апетит у тебе, красуне", "Ого, три яйця, не багато?", "Ого, порция такая внушительная", "А ты не лопнишь, деточка?", "Яйца с креветками это точно чисто по-одесски", "А где сало?", "Ну Лесенька много работает, поэтому много и ест", "Боже, Леся, ви з’їдаєте 3 яйця на сніданок!? Не забагато?".



