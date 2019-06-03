Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь

Украинская певица Ольга Горбачева опубликовала снимок с малышкой в своем Instagram.





Украинская телеведущая и певица Ольга Горбачева получила широкую популярность в "нулевых" годах. Она была ведущей самой рейтинговой передачи про музыку Мелорама, а также проводила Песню года на телеканале Интер. В 2007 году у нее и ее мужа Юрия Никитина родилась первая дочь Полина. Супруги поженились как раз после появления малышки на свет. В 2009 году пара под пристальным вниманием общественности развелась. Однако в 2011 они вновь начали тайно встречаться, а в 2014 вновь поженились.





На фото она запечатлена со своей младшей дочерью Серафимой. Девочка родилась в июле 2014 года, так что в 2019 она отметит четырехлетие. На фото мама и дочь предстали в нежных образах — обе в платьях, а Серафима с тюльпанами в руках.













"Мне достаются твои родители





Мне достались и дети твои





Мы стали их любви прародители





Мы победили в этой игре





скоро…" — написала Ольга Горбачева под фото.





Поклонники принялись обсуждать новый снимок: "Какие нежные! Как эти строки", "Вы нереальные", "Симпатяжки", "Куколки любимые".



