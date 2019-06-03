Катя Осадчая порадовала поклонников фотографией в фате

Телеведущая Катя Осадчая, которую подозревают в беременности, заинтриговала фотографией в свадебной фате.





Известная украинская телеведущая Катя Осадчая является частым гостем светских мероприятий, на которых общается с главными звездами украинского шоу-бизнеса. Как отмечали ранее, звезда прикрывает беременный животик объемными нарядами и не спешит делиться радостной новостью.





Однако кроме интересного положения журналистки есть и другие поводы для обсуждения.





Телеведущая примерила свадебную фату нежно-голубого цвета в сочетании с традиционным украинским венком. Чем не наряд для венчания?

















Но оказалось, что в таком романтичном образе Екатерина появится в новом выпуске программы "Світське життя". На ней также будет длинное лиловое платье с открытыми плечами и босоножки на высоком каблуке в тон.





Отметим, что новое платье Кати Осадчей, как и все предыдущие наряды, скрывает животик. Именно поэтому беременность звезды до сих остается под вопросом. Поклонникам сложно понять, как выглядит фигура ведущей на самом деле.



