Николай Тищенко прокомментировал пародию "Квартала 95"

Как известно, украинский ресторатор и телеведущий Николай Тищенко принимал участие в танцевальном шоу "Танці з зірками" на 1+1. Его партнершей была экс-солистка группы "Nikita" Nana. Пара успела показать несколько горячих номеров, но выбыла в четвертом выпуске.





Танцевальный дебют Николая Тищенко в "Танцах со звездами" не остался незамеченым студией "Квартал 95". На одном из своих концертов комики представили пародию на танцевальное шоу. Тищенко сыграл Владимир Зеленский.





До сегодняшнего дня Тищенко не комментировал этот номер. Однако в новом выпуске программы "Світське життя" ресторатор ответил Екатерине Осадчей, обижается ли на Зеленского за такой стеб.





"На что я могу обижаться, если у нас с президентом похожие бицепсы?", - прокомментировал бизнесмен.



