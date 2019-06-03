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3 июня 19, 17:51
Никита Добрынин поделился снимком со свадьбы
Никита Добрынин
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Герой романтического реалити "Холостяк" Никита Добрынин поделилась свадебными фото в Instagram.
В пятницу, 24 мая, состоялся финал 9 сезона романтического реалити "Холостяк", в котором Никита Добрынин сделал свой выбор. Избранницей героя стала 20-летняя киевлянка Даша Квиткова. После проекта пара осталась вместе, чем бузумно обрадовала поклонников. Этой радостной новостью Никита и Даша поделились со зрителями в пост-шоу "Как выйти замуж".

А сегодня, 2 июня, Добрынин заинтриговал всех фотографией в белом свадебном костюме. Неужели влюбленные так быстро приняли решение пожениться?

На снимке Никита Добрынин позирует в праздничном костюме, голубой рубашке и белых кедах. Рядом с ним кокетливо улыбается давняя подруга и коллега Оля Цибульская. Девушка тоже одета вся в белое. А в руках у обоих карточки с загадочной надписью "Большая свадьба".



Как оказалось, эта знаменитая парочка ведущих выступает в роли купидонов. Они работают на мероприятии "Большая свадьба-2019", которое проходит на Певчем поле в Киеве. Любая пара может зарегистрировать свой брак в этот день, предварительно оставив заявку на сайте Русского Радио.

Подписчиков Добрынина это не остановила и его буквально засыпали вопросами о том, когда же свадьба с Дашей. А некоторые пошли дальше и уже начали "требовать" от пары детей.

"А когда у самого свадьба?)", "А когда ваша свадьба? А когда дети? А вы еще не развелись? Люди такие люди!", " А когда твоя свадьба с Дашей? Вы прекрасная пара!!! Счастья и любви вам!!!!", - пишут в комментариях.

Источник: https://telegraf.com.ua
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