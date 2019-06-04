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3 июня 19, 18:08
Редкое фото годовалой Анджелины Джоли
Анджелина Джоли
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Недавно в Сети появились редкие архивные кадры голливудской актрисы Анджелины Джоли.
На снимках знаменитость запечатлена в детском возрасте, вероятно, тогда ей было не больше года.

На появившихся в Сети снимках маленькая Анджелина Джоли сфотографирована вместе с матерью Маршелин Бертран, которая также была актрисой и продюсером. Многие пользователи в девочке с пухлыми щёчками не сразу узнали голливудскую знаменитость, другие же принялись сравнивать мать и дочь, отмечая, что Джоли очень привлекательна, но Бертран обладает лучшими внешними данными, отличаясь утончённой естественной красотой.



Источник: https://kinoafisha.ua
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