Пэрис Хилтон продемонстрировала стильный look в аэропорту

Что надевают звезды в аэропорт, которые имеют изнурительный график и часто путешествуют? Большинство представителей шоу-бизнеса предпочитают удобную одежду и обувь на низком ходу, в то время как другие знаменитости не упускают возможности продемонстрировать гламурный look, идя к самолету. Среди таких светская львица Пэрис Хилтон.





Селебрити провела последние дни в Южной Корее, где представила на вечеринке свою линию косметики по уходу за кожей.





В воскресенье, 2 июня, папарацци сфотографировали Пэрис Хилтон в аэропорту Инчхон. Для перелета светская львица надела короткое яркое платье мини голубого цвета с цветочным принтом и объемным белым воротником.





Завершили образ белые перчатки без пальцев, солнцезащитные очки.











