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Шоу-бизнес
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4 июня 19, 12:25
Пэрис Хилтон продемонстрировала стильный look в аэропорту
Пэрис Хилтон
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Светскую львицу Пэрис Хилтон заметили в аэропорту Инчхон.
Что надевают звезды в аэропорт, которые имеют изнурительный график и часто путешествуют? Большинство представителей шоу-бизнеса предпочитают удобную одежду и обувь на низком ходу, в то время как другие знаменитости не упускают возможности продемонстрировать гламурный look, идя к самолету. Среди таких светская львица Пэрис Хилтон.

Селебрити провела последние дни в Южной Корее, где представила на вечеринке свою линию косметики по уходу за кожей.

В воскресенье, 2 июня, папарацци сфотографировали Пэрис Хилтон в аэропорту Инчхон. Для перелета светская львица надела короткое яркое платье мини голубого цвета с цветочным принтом и объемным белым воротником.

Завершили образ белые перчатки без пальцев, солнцезащитные очки.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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