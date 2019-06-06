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4 июня 19, 12:33
Виктория Бекхэм с семьей отдыхают в Майами (ФОТО)
Виктория Бекхэм
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Футболист Дэвид Бекхэм строит свой футбольный клуб "Интер Майами" в штате Флорида, куда прилетел вместе со своей семьей в полном составе.
Несмотря на слухи о разводе супругов, Бекхэмы показали трогательное фото, на котором снялись все вместе. Семейный снимок Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.


На фото Виктория позирует в стильном белом кружевном топе и брюках с разрезами из коллекции собственного бренда. Маленькая Харпер не отстает от матери и также одевается по-детски стильно и мило. На фото дочь Бекхэмов изображена в полосатом цветном платье с повязкой в тон на волосах.


 
В Instagram-Stories Виктория опубликовала не менее трогательное и романтичное селфи со своим мужем Дэвидом Бекхэмом.



Добавим, что ранее с Бэкхемами путешествовала еще и любимая девушка Бруклина Хана Кросс. Однако пока неизвестно, или девушка тоже отдыхает с парнем. Неделю назад пара отметилась громким скандалом: во французском отеле Martinez, где остановились влюбленные, прямо посреди ресторана разгорелась жаркая ссора. Темпераментные Хана и Бруклин не могли прийти к согласию и общались на повышенных тонах. После чего они перешли на оскорбления, которые перетекли в небольшую драку. Западные СМИ убеждают, что звездные родители Бруклина Бекхэма не в восторге от таких отношений их сына.

"Они выпили по несколько дринков и стали обижать друг друга. Оба еще юные, поэтому в этом возрасте все происходило на эмоциях. Хана бросилась на Бруклина с кулаками, и охрана отеля вынуждена была вмешаться в конфликт. С Дэвидом и Викторией связались и сообщили об инциденте", – рассказал инсайдер.

Источник: https://telegraf.com.ua
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