Регина Тодоренко снова выходит замуж

Свадьба украинской телеведущей Регины Тодоренко и российского певца Влада Топалова пройдет в Италии.





Об этом журналу InStyle рассказал сам исполнитель. Правда с городом, по словам Топалова, они еще не определились.





"В Италии, но вот Сорренто или Тоскана - еще не знаем. Я считаю, что в первую очередь это праздник Регины, поэтому дал ей карт-бланш и попросил помочь сестру Алину, тем более она совладелица event-агентства Ace Events", - рассказал Влад.





"У Влада есть только одно условие - заселить всех гостей, а их будет около 60 человек, и многие с детьми. Поверьте, для свадьбы на выезде это существенно. Сейчас мы думаем, где сможем разместить всех с максимальным комфортом, потому что в пик сезона многие отели просто не располагают нужным количеством свободных номеров", - добавила Тодоренко.



