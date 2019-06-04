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4 июня 19, 16:05
Регина Тодоренко снова выходит замуж
Регина Тодоренко
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Регина Тодоренко призналась, что на торжестве будет около 60 гостей.
Свадьба украинской телеведущей Регины Тодоренко и российского певца Влада Топалова пройдет в Италии.

Об этом журналу InStyle рассказал сам исполнитель. Правда с городом, по словам Топалова, они еще не определились.

"В Италии, но вот Сорренто или Тоскана - еще не знаем. Я считаю, что в первую очередь это праздник Регины, поэтому дал ей карт-бланш и попросил помочь сестру Алину, тем более она совладелица event-агентства Ace Events", - рассказал Влад. 

"У Влада есть только одно условие - заселить всех гостей, а их будет около 60 человек, и многие с детьми. Поверьте, для свадьбы на выезде это существенно. Сейчас мы думаем, где сможем разместить всех с максимальным комфортом, потому что в пик сезона многие отели просто не располагают нужным количеством свободных номеров", - добавила Тодоренко.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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