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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 июня 19, 10:42
Рианна стала самой богатой женщиной в мире
Рианна
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Рианна смогла обогнать других популярных американских певиц, таких как Мадонна, Селин Дион и Бейонсе.
Вчера издание Forbes официально признало звезду самой богатой певицей в мире. Кайли Дженнер стоит поостеречься, потому что Рианна уже на пути к тому, чтобы стать следующим миллиардером благодаря ее модному бренду Fenty Beauty.

По данным Forbes, состояние 31-летней Рианны оценивается в 600 млн долларов, что делает ее самой богатой женщиной-музыкантом. Она оставила позади таких "железных" леди, как Бейонсе, Мадонна, Селин Дион и Тейлор Свифт. Разумеется, музыкальная карьера обеспечивает звезде немалый доход, но все это копейки по сравнению с тем, что приносит ей сотрудничество с группой компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Совместно с LVMH Рианна основала свой косметический бренд Fenty Beauty, 15% которого принесли ей 570 млн долларов.По подсчетам Forbes, цена самого бренда достигает 3 млрд долларов.

Доход певице обеспечивает и линия нижнего белья Savage x Fenty, которой звезда владеет совместно с TechStyle Fashion Group. В прошлом месяце Рианна расширила границы своей модной империи, запустив бренд Fenty: под ним она выпускает одежду, обувь и аксессуары класса люкс.

Судя по цифрам, становится понятно, почему звезда сосредоточила усилия на развитии бизнеса, однако ее поклонники все еще с нетерпением ждут новый музыкальный альбом. И он выйдет, поскольку, по словам Рианны, она уже работает над этим.

Источник: https://telegraf.com.ua
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